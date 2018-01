Corrida: Guga deve ficar perto do 20º O título no Torneio de Buenos Aires - conquistado neste domingo com a vitória por 2 a 0 sobre o argentino José Acasuso (parciais de 6/1 e 6/3) - mostrou a Gustavo Kuerten que valeu a pena o sacrifício da pré-temporada. Por mais este título na sua carreira, Guga somou 200 pontos para o ranking mundial, a chamada lista de entradas, 40 para a corrida dos campeões e um prêmio de US$ 84 mil. Com isso, o tenista brasileiro garante a liderança no ranking mundial e ficará perto da 20ª posição na corrida dos campeões. Uma atmosfera amistosa caracterizou o Torneio de Buenos Aires, com Guga sendo festejado pela torcida argentina e mantendo seu estilo descontraído. Esse fato levou o técnico Larri Passos a um comentário curioso e verdadeiro. Disse que poucas vezes pôde-se ver um número 1 do mundo feliz na quadra, divertindo-se em jogar. "Outros sempre foram muito carrancudos, sérios, parecendo sentir-se pressionado com a liderança do ranking", disse Passos. "Guga teve uma semana feliz, ganhou seu segundo título em menos de dois meses e mostrou que valeu o seu sacrifício durante a pré-temporada."