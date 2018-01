Corrida: Roger Federer abre vantagem O suíço Roger Federer não tem mais o espanhol Rafael Nadal na cola pela liderança do ranking da Corrida dos Campeões da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Com o título em Wimbledon, e a eliminação de Nadal na segunda rodada, fez com que Federer abrisse quase 300 pontos de diferença: 910 contra 672 do rival. Na terceira colocação está o norte-americano Andy Roddick. O vice-campeão do Aberto na Inglaterra está agora com 436 pontos. O australiano Lleyton Hewitt ocupa o quarto lugar, com 354 pontos. O brasileiro Ricardo Mello, eliminado na primeira rodada, está na 85ª posição, com 42 pontos. Flávio Saretta está na 131ª colocação, com 15 pontos. Gustavo Kuerten está em 138º lugar, com 13 pontos. Veja como está o ranking da Corrida dos Campeões: 1º - Roger Federer (SUI) - 910 pontos 2º - Rafael Nadal (ESP) - 672 3º - Andy Roddick (EUA) - 436 4º - Lleyton Hewitt (AUS) - 354 5º - Nikolay Davydenko (RUS) - 321 6º - Marat Safin (RUS) - 321 7º - Guillermo Coria (ARG) - 299 8º - Mariano Puerta (ARG) - 255 9º - Gastón Gaudio (ARG) - 248 10º - David Ferrer (ESP) - 225 85º - Ricardo Mello (BRA) - 42 131º - Flávio Saretta (BRA) - 15 138º - Gustavo Kuerten (BRA) - 13