Cortez conquista Brasileiro de tênis A tenista carioca Joana Cortez ganhou a recompensa por sua dedicação nos últimos meses. Com uma atuação convincente, ela conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Profissionais, ao derrotar na final deste sábado, no clube Harmonia, em São Paulo, a paulista Vanessa Menga por inesperados 6/1 e 6/0. Pelo título, ela embolsou um prêmio de R$ 10 mil e recuperou a motivação na carreira. "Um resultado destes é como um prêmio pelo esforço que tenho feito nos últimos meses", afirmou a tenista de 22 anos, que já planeja até disputar o qualifying de Roland Garros no fim do mês.