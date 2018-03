Cortez eliminada em Campos do Jordão Cabeça-de-chave número 2, a tenista Joana Cortez foi surpreendida nesta quarta-feira e acabou sendo eliminada nas oitavas-de-final do Torneio de Tênis de Campos do Jordão. Número 3 do Brasil, Cortez foi derrotada por Bruna Colosio por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/3 Bruna Colosio se mostrou surpresa com o resultado. "Vim observar o jogo dela contra a argentina (Candela Novoa) e saí apavorada. Eram só winners e aces. Fiquei preocupada", disse. Na próxima fase, Bruna vai enfrentar a holandesa Jolanda Mens. Disputado em quadra sintética, o torneio de Campos de Jordão é válido pela WTA (Associação de Tênis Feminino). Oferece US$ 25 mil em prêmios e 22 pontos no ranking mundial à campeã. Veja os resultados desta quarta-feira. Partidas de oitavas-de-final. Celeste Contin (ARG) venceu Letícia Sobral (BRA) por 6/2 e 6/3 Jolanda Mens (HOL) venceu Karin Palme (MEX) por 6/4 7/6 (5) Vanessa Menga (BRA) venceu Martina Schultz (BRA) por 6/3 6/0 Bruna Colósio (BRA) venceu Joana Cortez (BRA) por 6/3 e 6/3.