Costa bate carrasco de Guga e avança O tenista espanhol Albert Costa derrotou, de virada, o compatriota Tommy Robredo nesta quarta-feira por 3 sets a 2, com parciais de 2-6, 3-6, 6-4, 7-5 e 6-2, e se classificou às semifinais do torneio de Roland Garros. Depois de estar perdendo por 2 sets a 0, ele passou a dominar a partida contra o carrasco de Guga e não parou mais de vencer. Agora, ele espera o vencedor da partida entre o também espanhol Juan Carlos Ferrero e o chileno Fernando González para decidir uma vaga na final do Aberto da França. Na outra semifinal jogam o holandês Martin Verkerk contra o argentino Guillermo Coria.