Costa e as Williams vão às semifinais O espanhol Albert Costa e as norte-americanas Venus e Serena Williams classificaram-se nesta terça-feira para disputar as semifinais do Torneio Aberto da França, em Roland Garros. Costa, que eliminou o brasileiro Gustavo Kuerten nas oitavas-de-final, derrotou o argentino Guillermo Cañas, que, por sua vez, havia mandado o atual número um do mundo, Lleyton Hewitt, mais cedo para casa. O espanhol venceu o jogo por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 3/6, 6/7 (com 3/7 no tie-break), 6/4 e 6/0. Ele aguarda a definição do confronto entre o romeno Andrei Pavel e seu compatriota Alex Corretja para conhecer o próximo adversário. Pela chave feminina, uma disputa entre norte-americanas. E Venus Williams despachou Monica Seles com facilidade, ao vencê-la por 6/4 e 6/3. Ela vai disputar uma das semifinais contra a argentina Clarisa Fernandez, que derrotou a compatriota Paola Suarez. Sua irmã Serena também teve uma partida fácil e derrotou a francesa Mary Pierce, em 49 minutos, com um duplo 6/1. Ela vai disputar a outra semifinal do Aberto da França contra a vencedora da partida entre a atual campeã do torneio, a norte-americana Jennifer Capriati, e a iugoslava Yelena Dokic.