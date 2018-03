Costa e Corretja duelam na Áustria O Torneio de Tênis de Kitzbuehel, na Áustria, terá um duelo espanhol nas quartas-de-final: Albert Costa x Alex Corretja. Os dois conseguiram vaga nesta quinta-feira. Enquanto Costa arrasou o alemão Michael Kohlmann, com um duplo 6/1, Corretja também passou fácil pelo francês Jean Rene Lisnard, ao fazer 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). O confronto dos dois compatriotas será uma reedição da semifinal do último torneio de Roland Garros, quando Costa derrotou Corretja e depois ficou com o título do Grand Slam francês, ao ganhar do também espanhol Juan Carlos Ferrero. Esta será a 14ª vez que eles se enfrentam. Por enquanto, a vantagem é de Corretja, que venceu sete, mas Costa ganhou as últimas três partidas.