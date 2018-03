Costa elimina André Sá em Amsterdã André Sá foi derrotado nesta sexta-feira no Torneio Amersfoort, na Holanda, em simples, do espanhol Albert Costa, campeão em Roland Garros, por 6/3 e 6/2, nas quartas-de final. O tenista brasileiro está em boa fase e deve aparecer entre os 50 do ranking nesta segunda-feira. E Sá, que recentemente chegou às quartas-de-final em Wimbledon, continua no torneio na Holanda. Neste sábado, disputa a semifinal de duplas ao lado do compatriota Alexandre Simoni, contra o australiano Ashley Fisher e o norte-americano Devin Bowen. As semifinais em simples serão disputadas entre Johan Van Lottum (HOL) e Juan Ignacio Chela (ARG) e Albert Costa (ESP) contra Gastón Gaudio (ARG).