Costa estréia com vitória em Bogotá A primeira rodada da quarta etapa da Copa Petrobras, disputada na noite de segunda-feira em Bogotá, teve a vitória do brasileiro Francisco Costa sobre o argentino Juan Pablo Guzmán por 7-6 (7/3) e 6-3. Na próxima fase, oitavas-de-final, Costa terá outro argentino pela frente: Diego Hartfield, vindo do qualifying. Júlio Silva caiu diante do norte-americano Hugo Armando por 4-6, 6-4 e 7-5 e foi eliminado. Franco Ferreiro e Marcelo Melo estréiam nesta terça-feira, respectivamente, contra os colombianos Carlos Salamanca e Santiago Giraldo.