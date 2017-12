Costa vai à final em Roland Garros O espanhol Albert Costa, 20º melhor tenista do mundo, classificou-se para disputar a final do Aberto da França, em Roland Garros. Ele derrotou o compatriota Alex Corretja, 18º na Corrida dos Campeões, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 6/3. Costa foi o responsável pela eliminação do brasileiro Gustavo Kuerten, que tentava o tetracampeonato do torneio, nas oitavas de final. O espanhol vai decidir o título contra o vencedor do confronto entre outro compatriota seu, Juan Carlos Ferrero, e o Russo Marat Safin, que jogam ainda nesta sexta-feira.