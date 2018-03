Costa vence Clavet em Hamburgo O tenista espanhol Albert Costa avançou no Torneio de Hamburgo nesta terça-feira ao derrotar seu compatriota Francisco Clavet por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4 pela primeira rodada da competição, o quinto Masters Series da ATP em 2001. Ele vai disputar uma vaga nas oitavas-de-final contra o vencedor da partida entre o francês Arnaud Clement e o checo Bohdan Ulihrach. No segundo jogo do dia, o tenista espanhol Albert Portas derrotou o bielo-russo Vladimir Voltchkov por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3. O russo Marat Safin estreou com vitória contra o alemão Jens Knippschild por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4. A competição vai distribuir US$ 2,95 milhões em prêmios, além de pontos para o ranking da ATP.