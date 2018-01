Costa vence fácil e avança em Paris O tenista espanhol Albert Costa garantiu sua vaga nas quartas-de-final do torneio de Roland Garros ao derrotar o francês Arnaud Clement por 3 sets a 0. As parciais do jogo foram 6/3, 7/5 e 7/5. Nas quartas, Costa vai enfrentar o vencedor da partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol Tommy Robredo, que estão jogando neste momento. Costa - que eliminou Guga no ano passado, é o atual campeão de Roland Garros.