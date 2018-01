Cresce vantagem de Agassi sobre Guga O tenista norte-americano Andre Agassi, que conquistou ontem o torneio de Los Angeles diante do seu compatriota Pete Sampras, abriu maior vantagem sobre Gustavo Kuerten no ranking divulgado hoje pela ATP. Agasso soma 609 pontos, contra 555 de Guga, que foi desclassificado pelo próprio Agassi no torneio, e que esta semana inicia nova disputa em Montreal, no Canadá. A terceira colocação no ranking da ATP ficou com o espanhol Juan Carlos Ferrero, que tem 505 pontos. Entre os 20 melhores não consta o nome do tenista russo Marat Safin. Veja como ficou a classificação da ATP: 1. Andre Agassi (EUA), 609 pontos 2. Gustavo Kuerten (BRA), 555 3. Juan Carlos Ferrero (ESP), 505 4. Lleyton Hewitt (AUS), 383 5. Sébastien Grosjean (FRA), 359 6. Patrick Rafter (AUS), 337 7. Roger Federer (SUI), 294 8. Alex Corretja (ESP), 284 9. Tim Henman (ING), 278 10. Evgueni Kafelnikov (RUS), 272 11. Goran Ivanisevic (CRO), 243 12. Arnaud Clément (FRA), 217 13. Carlos Moyà (ESP), 212 14. Guillermo Cañas (ARG), 209 15. Albert Portas (ESP), 207 16. Thomas Johansson (SUE), 200 17. Nicolas Escudé (FRA) e Jan Michael Gambill (EUA), 195 19. Pete Sampras (EUA), 192 20. Nicolas Lapentti (EQU), 176 76. Fernando Meligeni (BRA), 61