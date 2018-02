Criança é vítima de assédio sexual no Aberto da Austrália Depois da briga entre torcedores sérvios e croatas, agora foi um escândalo de abuso sexual que abalou o Aberto da Austrália, que está sendo disputado em Melbourne. A denúncia foi feita pela mãe de um menino de cinco anos. Ao entrar no banheiro da Rod Laver Arena, a criança foi seguida por um homem que, segundo comunicado oficial, ?tocou no menino de maneira imprópria?. Por causa disso, o presidente da Federação Australiana, Steve Wood, foi obrigado a pedir reforço policial, pela segunda vez só esta semana. ?Estamos profundamente chocado com esse fato?, afirmou. O homem acusado não foi localizado pela organização.