Crise aérea no Brasil adia chegada do Canadá para a Davis Os problemas nos aeroportos brasileiros levaram a equipe do Canadá a adiar por, pelo menos, um dia a sua chegada ao Brasil para os jogos de sexta-feira a domingo, pela Copa Davis. Os canadenses planejavam estar neste domingo em Florianópolis, mas devem chegar só nesta segunda. Os brasileiros, assim, tiram proveito do fato de jogar em casa. Gustavo Kuerten treinou na quadra do confronto com o juvenil Nicolas Santos e gostou do que viu. Disse que o piso e a bolinha estão na velocidade ideal para o seu jogo. Outros jogadores que treinaram no Costão do Santinho foram Tiago Alves e Rogério Silva. Nesta segunda-feira estão sendo esperados os outros jogadores - Flávio Saretta, Ricardo Mello, André Sá e Marcos Daniel. Brasil e Canadá jogarão pela segunda rodada do Grupo 1 do Zonal Americano da Copa Davis (Segunda Divisão). Quem vencer o confronto se classificará para a repescagem do Grupo Mundial, que acontecerá em setembro. Uma vitória na repescagem significa uma vaga na elite do tênis mundial em 2008.