Croácia ganha título inédito na Davis Numa decisão emocionante, definida apenas no quinto e último jogo, a Croácia conquistou, neste domingo, o inédito título da Copa Davis com a vitória de Mário Ancic sobre o eslovaco Michael Mertinak por 3 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 6/4. Na partida anterior, Dominik Hrbaty, número 1 da Eslováquia, soube usar bem a vantagem de jogar em casa, em Bratislava, e conseguiu um resultado brilhante ao superar Ivan Ljubicic por 3 sets a 2 - parciais de 4/6, 6/3, 6/4, 3/6 e 6/4 -, tirando do croata a possibilidade de igualar o recorde de John McEnroe, de 12 vitórias num mesmo ano na Davis, oito nas simples e quatro nas duplas. As duas equipes finalistas deste ano lutaram pelo primeiro título da história da Davis. Embora nenhum dos dois times contem com tenistas carismáticos, todos são muito competentes e o confronto final, em Bratislava, contou com todos os ingredientes de uma grande decisão, como a forte participação da torcida e uma emocionante comemoração da Croácia, após vencer a Eslováquia por 3 jogos a 2.