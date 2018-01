Croácia recebe Ivanisevic como herói O tenista Goran Ivanisevic foi recebido como herói, hoje, na Croácia, um dia depois de conquistar o título do Torneio de Wimbledon. Uma multidão de aproximadamente 150 mil pessoas tomou as ruas de Split, onde nasceu o tenista, para homenagear o campeão. Ao desembarcar no aeroporto da cidade, o tenista foi recebido por membros de sua família e pela mãe do falecido jogador de basquete, Drazen Petrovic, a quem Goran dedicou a vitória. De lá, o tenista foi de barco até o porto da cidade, onde a multidão o aguardava. ?Ontem foi o dia mais feliz da minha vida?, disse o jogador, chamado pela imprensa do país como ?o Deus do Tênis?.