Croácia terá Cilic, Coric e Dodig contra o Brasil na Copa Davis

O capitão da Croácia na Copa Davis, Zeljko Krajan, antecipou a convocação dos seus jogadores neste fim de semana e anunciou força máxima para o confronto com o Brasil, pela repescagem, entre os dias 18 e 20 de setembro, em Florianópolis. O time croata será liderado por Marin Cilic, atual campeão do US Open.

O atual número nove do mundo, que tenta defender seu título em Nova York no momento, volta à equipe após ficar de fora da rodada de abertura do Grupo Mundial. Sem o jogador, a Croácia foi derrotada por 5 a 0 pela Sérvia de Novak Djokovic. Por causa da queda, precisa agora disputar a repescagem para tentar voltar à elite do tênis mundial.

Cilic terá a companhia de Borna Coric, uma das promessas do circuito profissional. O tenista de apenas 18 anos vem mostrando forte evolução ao longo da temporada, a ponto de ganhar o lugar do experiente Ivo Karlovic. Ele terminou a temporada passada na posição 102 do ranking e já aparece em 33º, apenas três posições acima de Thomaz Bellucci, o melhor tenista brasileiro de simples.

Entre seus melhores resultados, Coric chegou à semifinal do ATP 500 de Dubai, quando foi eliminado por Roger Federer, que levaria o título. No US Open, o croata caiu na estreia, mas tirou um set de Rafael Nadal, dono de dois troféus em Nova York. No ano, o croata tem 22 vitórias e 22 derrotas. Para efeito de comparação, Bellucci, mais experiente, tem 26 triunfos e 22 derrotas.

Cilic e Coric devem disputar os jogos de simples da Croácia no saibro do Costão do Santinho, em Florianópolis. Nas duplas, o time europeu terá Franko Skugor e Ivan Dodig, velho conhecido dos brasileiros. Dodig forma dupla com Marcelo Melo. Juntos, eles foram campeões de Roland Garros neste ano.

A equipe brasileira ainda não foi confirmada pela Confederação Brasileira de Tênis. O capitão João Zwetsch tem até terça-feira para anunciar a lista, que deve ter Thomaz Bellucci, João Souza, o Feijão, Marcelo Melo e Bruno Soares.