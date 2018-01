Croácia vai à final da Copa Davis A equipe da Croácia garantiu neste domingo sua vaga na final da Copa Davis 2005, ao derrotar a Rússia por 3 a 1. O terceiro e decisivo ponto foi ganho por Ivan Ljubicic, que derrotou Nikolay Davydenko por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (8-6) e 6-4. Com a classificação assegurada, a Croácia espera agora o vencedor do confronto entre Eslováquia e Argentinam, que está sendo disputada em Bratislava. Até o momento, a Eslovaquia vence por 2 a 1.