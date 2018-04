Croácia vira série contra os EUA e está nas semifinais da Davis A Croácia conseguiu uma improvável classificação às semifinais da Copa Davis neste domingo. Após perder os dois primeiros duelos para os Estados Unidos em Portland, a equipe concluiu a improvável virada com a vitória de Borna Coric, o número 54 do mundo, sobre Jack Sock, 26º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 6/3 e 6/4.