Croata garante vaga nas quartas-de-final O tenista croata Ivan Ljubicic garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Roma, ao derrotar o argentino Guillermo Coria por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/3. Nas quartas, Ljubicic vai enfrentar o vencedor do confronto entre os espanhóis Albert Costa e Félix Mantilla.