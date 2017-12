Croata vence Roddick e vai à final Com a vaga assegurada na Masters Cup - torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano - o croata Ivan Ljubicic garantiu neste sábado sua classificação para a final do Masters Series de Paris-Bercy. Cabeça-de-chave número seis, o croata venceu o principal favorito ao título, o norte-americano Andy Roddick, por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 7/5. Roddick reclamou de dores nas costas, problema que claramente prejudicou seu desempenho em quadra. Durante o primeiro set já se percebia que Roddick não estava bem fisicamente. Ljubicic se aproveitou da fragilidade do adversário e venceu com muita facilidade, em apenas 25 minutos. No intervalo do 1º para o 2º sets, o norte-americano pediu atendimento médico e voltou a jogar. No meio da série teve de ser atendimento novamente e só conseguiu chegar ao final do jogo com muito esforço. Na final, Ljubicic vai enfrentar o vencedor do confronto entre os checos Radek Stepanek e Tomas Berdych que jogam ainda neste sábado. Qualquer que seja o adversário, o croata entra como favorito. Vem de dois títulos em outubro - Metz e Viena - e de uma final no Masters de Madrid, quando deu enorme trabalho ao número 2 do mundo, o espanhol Rafael Nadal. O tenista, de 26 anos, garantiu esta semana, pela primeira vez na carreira, uma vaga na Masters Cup, torneio que será disputado entre os oito melhores da temporada entre 13 de 20 de novembro, em Xangai.