Croatas avançam em torneios da ATP Os dois melhores tenistas da Croácia venceram, nesta quarta-feira, e avançaram em torneios da ATP. Na Suécia, Mario Ancic bateu o eslovaco Karol Beck por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Pelo mesmo torneio, o belga Christophe Rochus eliminou o argentino José Acasuso por 2 a 1 - parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/2. Em Viena, na Áustria, Ivan Ljubicic passou pelo argentino Agustín Calleri por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3. Na Rússia, o destaque ficou para os tenistas locais. Mikhail Youzhny derrotou o checo Lukas Dlouhy, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3), e a surpresa Igor Kunitsyn eliminou o francês Fabrice Santoro com um duplo 6/4. Pelo mesmo torneio, o britânico Greg Rusedski ganhou do francês Michael Llodra por 2 a 0 (6/3 e 6/1), o alemão Nicolas Kiefer venceu o compatriota Florian Mayer por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e o francês Cyril Saulnier bateu o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/3).