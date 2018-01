Cuevas vence Saretta e deixa tudo igual O tenista uruguaio Pablo Cuevas derrotou o brasileiro Flavio Saretta por 3 sets a 1 (6/3, 3/6, 6/4 e 6/2), nesta sexta-feira, em Montevidéu. Com isso, está empatado em 1 a 1 o confronto entre os dois países pela Copa Davis, já que Gustavo Kuerten tinha vencido Marcel Felder na partida anterior. O técnico Fernando Meligeni não quis escalar o número 1 do tênis brasileiro, Ricardo Mello, e resolveu apostar em Flávio Saretta. Mas ele decepcionou e perdeu para Cuevas, um tenista que ocupa a 496ª colocação no ranking mundial. Sorte do Brasil que Guga cumpriu sua parte e o primeiro dia do confronto terminou empatado. Agora, a partida de duplas passa a ter fundamental importância, neste sábado, a partir das 14 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Pelo Brasil, estão escalados Saretta e André Sá. E do lado do Uruguai, jogam Cuevas e Martin Villarubi. Mas, até uma hora antes do início do jogo, os capitães das equipes podem fazer alterações.