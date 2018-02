Daniel estréia com vitória arrasadora em São Paulo

O tenista número 1 do Brasil, Marcos Daniel, estreou com vitória tranqüila no Aberto de São Paulo, em cima do argentino Gustavo Marcaccio: 6/0 e 6/1, debaixo de um calor de 33 graus no Parque Villa-Lobos, zona oeste da cidade. "Preciso me concentrar para estar 100% na quarta-feira", disse o gaúcho, já pensando na segunda rodada. Outro brasileiro que venceu na estréia foi Julio Silva, que bateu o italiano Andrea Stoppini por 6/2, 3/6 e 6/3. 1.ª rodada do Aberto de São Paulo: Carlos Berlocq (ARG) venceu Ryler De Heart (EUA) - 6/1 e 7/5 Sebastian Decoud (ARG) venceu Nicolas Santos (BRA) - 6/3 e 6/2 Franco Ferreiro (BRA) venceu Juan-Martin Aranguren (ARG) - 6/4 e 6/4 Julio Silva (BRA) venceu Andrea Stoppini (ITA) - 6/2, 3/6 e 6/3 Ramon Delgado (PAR) venceu Horacio Zeballos (ARG) - 5/7, 6/4 e 6/3 Vasilis Mazarakis (GRE) venceu Miguel Angel Lopez Jaen (ESP) - 7/5 e 6/4 Caio Zampieri (BRA) venceu Rogério Dutra Silva (BRA) - 7/6 (5) e 6/2 Marcos Daniel (BRA) venceu Gustavo Marcaccio (ARG) - 6/0 e 6/1