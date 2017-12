Daniel vence Simoni em Buenos Aires O tenista Marcos Daniel venceu nesta segunda-feira o confronto brasileiro da primeira rodada da etapa argentina da Copa Ericsson. Com parciais de 6-4, 1-6 e 6-4, Daniel derrotou Alexandre Simoni e poderá e enfrentar outro brasileiro na segunda rodada. Seu adversário sairá do confronto entre Francisco Costa e o argentino Gaston Etlis. O torneio argentino conta ainda com a participação Daniel Melo e Flávio Saretta. Os dois enfrentam argentinos nesta primeira rodada. Saretta joga com Taricio Rudi, vindo do torneio qualificatório, e Melo enfrenta Edgardo Massa. A Copa Ericcson corresponde ao circuito latino-americano da ATP, com sete torneios de nível challenger, de menor pontuação e premiação. A etapa argentina é a penúltima da série. Na semana que vem a disputa será na Costa Rica. Depois, os melhores tenistas de todas as etapas estarão no Rio de Janeiro para a disputa do Master que definirá o campeão da temporada.