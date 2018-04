Daniela Hantuchova avança às quartas no Torneio de Seul

Atual campeã, a russa Maria Kirilenko avançou às quartas de final do Torneio de Seul nesta quinta-feira. Ela contou com o abandono de Francesca Schiavone, cabeça de chave número 3, no segundo set por conta de uma lesão.

Kirilenko havia vencido o primeiro set por 6/1 e estava perdendo a segunda parcial por 2/1, quando a Schiavone, que já havia solicitado atendimento médico, decidiu abandonar a partida por conta de uma lesão na coxa direita.

Agora, Kirilenko vai enfrentar a também russa Vera Dushevina, cabeça de chave número 7, que passou por Anastasija Sevastova, da Letônia, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Principal favorita, a eslovaca Daniela Hantuchova avançou ao derrotar a sul-africana Chanelle Scheepers por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Hantuchova, que não teve o seu saque ameaçado, vai duelar com a japonesa Kimiko Date Krumm, que salvou um match-point para eliminar a russa Alisa Kleybanova, cabeça de chave número 5, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3.