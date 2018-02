Daniela Hantuchova chega às semifinais em Indian Wells A eslovaca Daniela Hantuchova se classificou para as semifinais do torneio de tênis de Indian Wells, eliminando a israelense Shahar Peer. Hantuchova, 14.ª cabeça-de-chave, sofreu para vencer a adversária, enfrentando graves problemas ao longo do jogo. A vitória por 6/2, 5/7 e 7/6 (7/5) levou duas horas e 53 minutos com as duas jogadoras terminando a partida exaustas. Daniela Hantuchova vai disputar a vaga na final com a chinesa Na Li, que venceu a russa Vera Zvonareva por 6/4 e 7/5.