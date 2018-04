Daniela Hantuchova vence na estreia no Torneio de Seul

A eslovaca Daniela Hantuchova estreou com vitória no Torneio de Seul. Nesta quarta-feira, a cabeça de chave número 1 venceu a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2, em 2 horas e 11 minutos. Agora, a número 21 do mundo vai duelar com a sul-africana Chanelle Scheepers.

Já pela segunda rodada, a espanhola Anabel Medina Garrigues voltou a vencer. Segunda favorita em Seul, ela derrotou a norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 19 minutos.

Anabel Medina Garrigues vai enfrentar Magdalena Rybarikova nas quartas de final. A eslovaca surpreendeu nesta quarta-feira ao derrotar a austríaca Sybille Bammer, cabeça de chave número 8, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1 hora e 33 minutos.

A russa Anastasia Pavlyuchenkova foi outra cabeça de chave eliminada nesta quarta-feira. A sexta favorita foi derrotada por Yung-Jan Chan, de Taiwan, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1, em 2 horas. A alemã Anna-Lena Groenefeld será a adversária da tenista asiática nas quartas de final.