Daniela Mercury dá show no Sauípe Principal torneio do calendário nacional, o Brasil Open tem também uma ação beneficente. Nesta quinta-feira, Daniela Mercury dá um show no Sauípe, mas antes reforça a sua faixa de embaixadora da Unicef ao doar todo o seu cachê para o projeto Criança Esperança. Daniela vai divulgar ainda seu trabalho social ao lado de Jair Grava, da Unicef, e Luiz Felipe Tavares, da Octagon Koch Tavares, organizadora do evento. Poucas vagas - Quem ainda quiser aproveitar o fim de semana para ver as finais do Brasil Open, a TAM viagens, principal operadora do Brasil Open, avisa que restam poucas vagas para pacotes de hotel e ingressos.