Daria Kasatkina vence Venus Williams de virada e é finalista em Indian Wells

INDIAN WELLS - A russa Daria Kasatkina, número 19 do Ranking da WTA, está na final do WTA Premier de Indian Wells, ao derrotar na sexta-feira a americana Venus Williams (8), por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-4 e 7-5.

Sua rival sairá do confronto entre a romena Simona Halep, atual número 1, e a japonesa Naomi Osaka (44).

Para chegar na sua primeira decisão de WTA Premier, a jovem de 20 anos precisou virar a partida, que durou 2h49. Agora Daria Kasatkina esperar repetir o feito de sua compatriota Elena Vesnina, que venceu o torneio no ano passado. /EFE