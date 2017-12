Davenport: 1ª finalista em Eastbourne A tenista norte-americana Lindsay Davenport, garantiu hoje sua vaga na final do torneio de Eastbourne, na Inglaterra. Cabeça-de-chave número 1, Davenport derrotou sua compatriota Chanda Rubin por dois sets a zero - parciais de 6-1 e 6-1. Na final, a norte-americana vai enfrentar a vencedora da partida entre a espanhola Magüi Serna e a russa Elena Likhovtseva, que será disputada ainda nesta sexta-feira. A final está marcada para amanhã. O torneio de Eastbourne, disputado em piso de grama, divide US$ 565 mil em prêmios.