Davenport ainda lidera ranking da WTA A tenista americana Lindsay Davenport ainda é a líder do ranking da WTA (sigla em inglês de Associação Mundial de Tênis). Apesar da ameaça constante da russa Maria Sharapova, Davenport conseguiu manter a ponta com uma vantagem de 23 pontos na edição divulgada nesta segunda-feira. Quem acumulou o melhor desempenho nesta nova versão é a belga Kim Clijsters, que conquistou no domingo o torneio de Los Angeles (nos Estados Unidos) e conquistou duas posições, ficando em oitavo lugar. Já as tenistas brasileiras continuam longe das 100 primeiras posições. A melhor colocada é Maria Fernanda Alves, que está em 143.º lugar (ganhou uma posição em relação à edição anterior), com 250 pontos. Abaixo dela, bem distante, está Leticia Sobral, que ocupa a posição 302 (perdeu duas), com 84,25 pontos.