Davenport arrasa russa em Wimbledon A norte-americana Lindsay Davenport, líder do ranking da WTA, arrasou a russa Alina Jidkova, nesta segunda-feira, na estréia do Aberto de Wimbledon. Em apenas 49 minutos, a melhor do mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2. A próxima adversária será a compatriota Jamea Jackson. A belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número 15, derrotou a britânica Katie O?Brien por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/3. Outra favorita, a francesa Amelie Mauresmo, cabeça 3, bateu a húngara Melinda Czink por 2 a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. Em outros jogos desta segunda-feira, a russa Elena Dementieva passou pela checa Iveta Benesova por 2 a 0 (6/2 e 6/3), a italiana Roberta Vinci ganhou da japonesa Ai Sugiyama por 2 a 1 (6/2, 2/6 e 6/4) e a russa Anastasia Myskina eliminou a checa Katerina Bohmova por 2 a 1 - parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/4.