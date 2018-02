Davenport arrasa Sharapova: duplo 6/0 Cabeça-de-chave número 1 do Masters Series de Indian Wells, a tenista norte-americana Lindsay Davenport arrasou a russa Maria Sharapova, que está em terceiro lugar no ranking mundial. Em apenas 49 minutos de jogo, ela fez um duplo 6/0 e passou para a final do torneio disputado nos Estados Unidos, que distribui US$ 2,1 milhões em prêmios. Depois da incrível vitória sobre Sharapova na semifinal, Davenport disputa neste sábado a final do torneio em Indian Wells. E jogará contra a belga Kim Clijsters, que eliminou a russa Elena Dementieva por 6/4 e 6/2.