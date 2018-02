Davenport aumenta vantagem no ranking Campeã do Torneio de Dubai, domingo nos Emirados Árabes, a tenista norte-americana Lindsay Davenport conseguiu aumentar sua vantagem na liderança do ranking mundial. Na lista divulgada pela WTA nesta segunda-feira, ela aparece com 5.161 pontos, contra 4.890 da francesa Amelie Mauresmo, que é a segunda colocada.