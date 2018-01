Davenport avança em Amelia Island Líder do ranking mundial, a tenista norte-americana Lindsay Davenport venceu nesta terça-feira a porto-riquenha Kristina Brandi, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3), pelo Torneio de Amelia Island, nos Estados Unidos. Em outros jogos do torneio, que distribui US$ 585 mil em prêmios, a japonesa Ai Sugiyama derrotou a checa Barbara Strycova por 6/7 (3/7), 6/1 e 6/1, a norte-americana Venus Williams venceu a eslovaca Martina Sucha por 6/0 e 6/1, a italiana Silvia Farina Elia ganhou da sua compatriota Tathiana Garbin por 6/4 e 6/2 e a russa Elena Likhovtseva eliminou a israelense Anna Smashnova por 5/7, 6/1 e 6/2.