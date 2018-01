Davenport avança no Masters feminino A tenista norte-americana Lindsay Davenport estreou com vitória no Masters Cup do Tênis Feminino, em Munique (Alemanha). Nesta quarta-feira, ela não teve dificuldades para ganhar da sul-africana Amanda Coetzer por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Com mais esse bom resultado, Davenport já soma 13 vitórias consecutivas (conquistou três títulos nesse período) e esquenta a briga com a sua compatriota Jennifer Capriati pela primeira colocação do ranking. Sua próxima adversária no Masters será a vencedora do confronto entre a iugoslava Jelena Dokic e a norte-americana Meghann Shaughnessy. Em outro jogo disputado nesta quarta-feira em Munique, a belga Justine Henin eliminou a alemã Anke Huber também por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, ela irá enfrentar a norte-americana Serena Williams nas quartas-de-final do Masters.