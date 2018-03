Davenport começa bem em Roland Garros A tenista norte-americana Lindsay Davenport começou bem a disputa de Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam. Ameaçada de perder a liderança do ranking mundial para a russa Maria Sharapova, ela ganhou nesta segunda-feira da eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2. Outra favorita da chave feminina de Roland Garros que venceu na estréia foi a belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número 14 do torneio. Ela superou a norte-americana Meilen Tu por 6/1 e 6/0. Já a russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave número 4, fez duplo 6/3 na checa Barbora Strycova. E a eslovaca Daniela Hantuchova ganhou da holandesa Michaella Krajicek por 6/3 e 6/1. Em outros jogos do dia, a japonesa Shinobu Asagoe eliminou a alemão Julia Schruff por 7/5 e 6/2, a croata Jelena Kostanic passou pela tailandesa Tamarine Tanasugarn por 6/0 e 6/1 e a colombiana Catalina Castano derrotou a checa Denisa Chladkova por 6/1 e 6/2.