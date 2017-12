Davenport conquista título de New Haven A norte-americana Lindsay Davenport venceu neste sábado a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, e conquistou pela primeira vez o Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Líder do ranking mundial, Davenport usou a competição como treino para o Aberto dos Estados Unidos, que começa nesta segunda-feira.