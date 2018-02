Davenport conquista título na Alemanha A norte-americana Lindsay Davenport derrotou, neste domingo, a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/4 - e conquistou o título, pela terceira vez, do Torneio de Filderstadt, na Alemanha. De quebra, Davenport conseguiu reconquistar a liderança do ranking mundial da WTA ao superar a russa Maria Sharapova, que não jogou nesta semana. Em Tóquio, a checa Nicole Vaidisova contou com a desistência da francesa Tatiana Golovin para ficar com a taça do Torneio do Japão. Vaidisova vencia por 7/6 (7/4) e 3/2 quando Golovin se machucou e teve que abandonar a partida. No Uzbequistão, a holandesa Michaella Krajicek, irmã do ex-tenista Richard Krajicek, ficou com o título do Torneio de Tashkent ao bater a local Akgul Amanmuradova por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/3.