Davenport derrota Seles na semifinal A tenista norte-americana Lindsay Davenport derrotou sua compatriota Monica Seles por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), neste sábado, e chegou à final do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos. A sua adversária na decisão do título sairá do jogo entre a belga Kim Clijsters e Meghann Shaughnessy (também dos EUA). Este torneio marcava o retorno de Seles às quadras, depois de perder a disputa de dois Grand Slam (Roland Garros e Wimbledon) por contusão. Já Davenport chega à sua quarta final consecutiva em Stanford. Nas outras três ocasiões, sua adversária foi a norte-americana Venus Williams, que desta vez foi eliminada nas semifinais por Shaughnessy. Davenport ganhou as edições de 98 e 99 e foi vice no ano passado.