Davenport desiste e Serena é campeã Antes mesmo de entrar em quadra, a norte-americana Lindsay Davenport desistiu de disputar a final do Masters de Tênis Feminino, neste domingo, por causa de uma contusão no joelho direito. Com isso, o título do torneio de Munique (Alemanha), que distruibuiu US$ 3 milhões em prêmios, ficou com outra tenista dos Estados Unidos, Serena Williams. Davenport sentiu a contusão na semifinal de sábado, quando venceu a belga Kim Clijsters. ?Eu quase não consigo caminhar. É a pior maneira de terminar a temporada?, lamentou a norte-americana, que tinha conquistado três títulos nas últimas três semanas. Apesar disso, ela também tem motivos para comemorar. Mesmo não disputando a final do Masters, Davenport já garantiu o retorno à liderança do ranking mundial e irá manter esse posto, pelo menos, até o começo do ano que vem.