Davenport é a nova líder do ranking A tenista norte-americana Lindsay Davenport ultrapassou sua compatriota Jennifer Capriati e assumiu nesta segunda-feira a liderança do ranking mundial da WTA. Segundo a lista divulgada nesta segunda-feira, Davenport chega aos 4.902 pontos, contra 4.892 de Capriati, a segunda colocada. A também norte-americana Venus Williams é a terceira colocada, com 4.128 pontos. A virada aconteceu depois de Davenport ter vencido nas semifinais do Master Feminino, disputado em Munique, e Capriati ter ficado nas quartas-de-final. Esta é a segunda vez que Davenport fecha a temporada como líder do ranking. A primeira foi em 98. A norte-americana já esteve no topo da lista por outras quatro vezes na carreira. Vencedora este ano do Aberto da Austrália e Roland Garros, Capriati era a líder do ranking desde o torneio de Filderstadt (ALE), na primeira quinzena de outubro. Naquele torneio, a suiça Martina Hingis se machucou e teve de ser submetida a uma cirurgia. Impedida de jogar desde então, Hingis caiu esta semana para a quarta colocação no ranking. Veja a lista das 10 primeiras da WTA. O número entre parênteses indica a posição da tenista na semana anterior. 1. (2.) Lindsay Davenport (EUA) 4.902 pontos 2. (1.) Jennifer Capriati (EUA) 4.892. 3. (4.) Venus Williams (EUA) 4.128. 4. (3.) Martina Hingis (SUI) 3.944. 5. (5.) Kim Clijsters (BEL) 3.265. 6. (10.) Serena Williams (EUA) 3.004. 7. (6.) Justine Henin (BEL) 2.989. 8. (8.) Jelena Dokic (IUG) 2.780. 9. (7.) Amelie Mauresmo (FRA) 2.765. 10. (9.) Monica Seles (EUA) 2.306.