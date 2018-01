Davenport é campeã na Alemanha A tenista norte-americana Lindsay Davenport conquistou neste domingo o título do torneio de Filderstadt, na Alemanha, ao derrotar a belga Justine Henin em dois sets a zero - parciais de 7/5 e 6/4. Como já se tornou tradicional, a campeã recebeu dos organizadores do torneio um Porsche e um cheque no valor de US$ 96 mil. Já em Xangai, Monica Selles confirmou o favoritismo e venceu a australiana Nicole Pratt na final por dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/3. Pratt foi considerada a revelação do torneio, ao derrotar várias tenistas cabeças-de-chave. Mas na final não conseguiu segurar Seles, que venceu a partida em apenas uma hora.