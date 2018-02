Davenport é campeã na Suíça A tenista norte-americana Lindsay Davenport conquistou neste domingo o título do Torneio de Zurique, ao derrotar a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 0. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Davenport venceu com parciais de 7-6 (5) e 6-3. Com a vitória em Zurique, a norte-americana voltará a ser a número 1 do ranking mundial da WTA, na lista a ser divulgada nesta segunda-feira. O torneio de Zurique divide U$ 1,3 milhão em prêmios. Davenport, de 29 anos, conseguiu seu sexto título na temporada e o 51º na carreira. Com isso, fica a apenas dois da sua compatriota Monica Selles, que é a oitava na lista das melhores tenistas da história. Esta foi a quarta vitória de Davenport em Zurique, onde sempre alcançou a final em suas seis participações. ?Trata-se de um torneio tradicional e eu sempre gosto de jogar aqui?, disse ela ao final da partida. Schnyder, que jogava em casa, teve de se render diante da campeã. "Enfrentei uma adversária que estava preparada para tudo hoje. Sabia que seria muito difícil vencer?, disse.