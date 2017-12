Davenport é campeã pela 4ª vez em Tóquio A tenista norte-americana Lindsay Davenport conquistou neste domingo o título do Torneio de Tóquio, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Na final, ela precisou de apenas 58 minutos para vencer a búlgara Magdalena Maleeva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Esta foi a quarta vez que Davenport conquista o título em Tóquio - antes, tinha sido campeã em 98, 2001 e 2003. ?Sempre joguei bem aqui. É uma honra ganhar um torneio quatro vezes, principalmente um com tanto prestígio como esse?, afirmou a norte-americana.