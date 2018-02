Davenport e Clijsters na final nos EUA A tenista norte-americana Lindsay Davenport derrotou na madrugada deste sábado a compatriota Jennifer Capriati por 2 sets a 1, parciais 6/4, 4/6 e 6/4 e se classificou para a final do Masters Series de Indian Wells, nos EUA. Davenport enfrentará a belga Kim Clijsters, que eliminou a espanhola Conchita Martinez por 6/3 e 6/2. É a segunda final entre Davenport e Clijsters este ano. As duas se enfrentaram na decisão do Torneio de Sydney, com vitória da belga.