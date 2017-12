Davenport e Clijsters vencem jogos A tenista norte-americana Lindsay Davenport - número 3 do ranking mundial da WTA - avançou nesta quinta-feira à segunda rodada do Torneio de Wimbledon ao derrotar a australiana Alicia Molik por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. Na outra partida, mas com uma rodada adiantada, a belga Kim Clijsters - sétima do ranking - passou com facilidade pela canadense Maureen Drake por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1.