Davenport e Dechy fazem outra semifinal A tenista norte-americana Lindsay Davenport derrotou a australiana Alicia Molik por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 9-7. A número 1 do mundo vai enfrentar na semifinal do Aberto da Austrália a francesa Nathalie Dechy, que superou a suíça Patty Schnyder por 5-7, 6-1 e 7-5. Na outra semifinal jogam Serena Williams e Maria Sharapova.